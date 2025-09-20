Insssep aclara sobre la entrega de medicamentos para la diabetes

El organismo intimó a los proveedores.

En las últimas semanas se registraron muchas dificultades en la cadena de provisión, especialmente en el Área Metropolitana, debido al aumento de la demanda de los pacientes. Frente a esta situación, desde Insssep se intimó a los proveedores, dado que se trata de insumos vitales para la salud .

El organismo informó que los inconvenientes obedecen a problemas de producción en los laboratorios a nivel nacional, lo que impactó en la disponibilidad inmediata de insulinas como la Lispro y la Aspártica. No obstante, aseguraron que el abastecimiento se encuentra en proceso de normalización y que la situación mejorará gradualmente hacia fines de septiembre.

En este contexto, indicaron que «fue necesario ajustar temporalmente los procedimientos de entrega, lo que implica un tratamiento administrativo adicional, hasta tanto se regularice la provisión habitual».

«Desde la Obra Social reiteramos nuestro compromiso con la salud de los afiliados y garantizamos que se están tomando todas las medidas necesarias para restablecer la entrega normal de medicamentos esenciales en el menor tiempo posible», expresaron.

