Hizo «willy», perdió el control de su moto y provocó un choque

20 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

 

Se trata de un menor de edad que circulaba por las calles de la localidad. El joven perdió el conocimiento y fue trasladado al hospital local.

En la noche de este viernes, un joven habría intentado realizar una peligrosa maniobra conocida como «willy», lo que le provocó la pérdida de control y posterior colisión.

El menor fue trasladado de inmediato en ambulancia hacia el hospital local, donde el médico de guardia diagnosticó que el joven presentaba: «TEC moderado con pérdida de conocimiento».

 

Luego, lo derivaron al hospital de Juan José Castelli para realizar estudios y evaluación de mayor complejidad.

 

En el lugar del accidente intervino personal de la Comisaría local, Criminalística y la Fiscalía de turno.

 

El rodado fue formalmente secuestrado mientras continúan las pericias correspondientes.

