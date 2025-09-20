Hallaron el cuerpo de un joven desaparecido en el río Negro

La Policía del Chaco confirmó este sábado el hallazgo del cuerpo de Axel Javier Oroño, un joven de 20 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 14 de septiembre en la localidad de Barranqueras.

El hallazgo se produjo en el río Negro, en la zona del barrio Curne de Resistencia. Tras las pericias correspondientes, se estableció la identidad de la víctima.

Familiares y allegados habían denunciado su desaparición hace una semana, lo que había generado gran preocupación en la comunidad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

