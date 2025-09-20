For Ever recibe al puntero en otro duelo clave por clasificar al «Reducido»

Desde las 17.30 de este sábado recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, con la necesidad de no perder puntos para seguir soñando con el «ascenso».

Chaco For Ever enfrentará este sábado un difícil enfrentamiento, cuando a las 17.30, reciba al puntero de la Zona «B» Estudiantes de Rio Cuarto. Los cordobeses vienen luchando punto a punto con Gimnasia de Mendoza para ver quien clasifica a la gran final contra el ganador de la Zona «A».

De tal manera, ninguno de los equipos que salgan al Estadio «Juan Alberto García» este sábado, puede darse el lujo de regalar puntos. Es más, un empate los puede complicar a ambos. El quipo chaqueño, en particular debe mantener su octavo lugar, a un punto de diferencia con el séptimo y a un punto de diferencia con el noveno. La ilusión pasa por clasificar entre los ocho primeros para el «Reducido» que definirá el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Para este partido, válido por la trigésimo segunda fecha de la zona B de la Primera Nacional, el árbitro será Jorge Nelson «Chino» Sosa, quien carga con muchos antecedentes de polémicas actuaciones. El DT del local, Ricardo Pancaldo, anunció tres variantes respecto del equipo que viene de igualar 0 a 0 ante Defensores de Belgrano: Mauricio Rosales, Santiago Valenzuela y Joaquín Mateo serán titulares en reemplazo de Gino Barbieri, Brandon Obregón y Mateo Díaz Chaves, respectivamente. El entrenador también modificará el esquema táctico, usando un 4-4-2.

Se espera un marco multitudinario de público por la trascendencia de este juego.

