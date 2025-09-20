Encontraron un cuerpo flotando en el río Negro

El hecho se dio este sábado pasado el mediodía. Vecinos de la zona dieron aviso a los efectivos policiales, quienes acudieron el lugar.

Este sábado, alrededor de las 12.35, personal policial se hizo presente en el barrio Curne, donde vecinos de la zona informaron sobre el hallazgo de un cuerpo en el río Negro.

Los efectivos observaron el cuerpo de una persona sumergida, a simple vista, con remera roja y pantalón negro.

Se procedió informar a las autoridades correspondientes y a la Fiscalía en turno.

