El Chaco ya cuenta con una «Ley Gamer»

La norma establece la creación de un Programa de Promoción y Difusión de los Deportes Electrónicos.

El gobernador Leandro Zdero reglamentó la Ley 3515-S -«Ley Gamer»-, que consiste en la promoción y difusión de los deportes electrónicos como alternativa deportiva, innovadora, con potencial de desarrollo social, recreativo y educativo.

Durante la presentación, el mandatario recordó que cuando era legislador, comenzó a trabajar -junto a la ex legisladora Claudia Panzardi- en una iniciativa para declarar e institucionalizar el deporte electrónico.

«Costó mucho que los pares y la gente lo entienda, se trató en la legislatura y nunca se reglamentaba pero, por insistencia de Matías y una vez que asumimos, hoy podemos decir que orgullosamente somos la primera provincia que tiene por ley institucionalizados los Juegos de Deporte Electrónico», expresó.

La presentación contó con la presencia de la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño (IDCH), Fabio Vázquez; el titular del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, y el referente de gamers Matías Miró de, «EW Gaming».

Asimismo, Zdero remarcó en la importancia de acompañar a quienes están potenciando estos juegos, y aseguró que en el Chaco «encontrarán una comunidad que no solo sueña en institucionalizar estos deportes sino que piensa en la industria de estas nuevas tecnologías y que la provincia tiene mucho para mostrar y mucho para dar».

