DESPUÉS DE DÉCADAS: MÁS DE 40 FAMILIAS DE NAPENAY TENDRÁN ENERGÍA ELÉCTRICA

Como parte del firme compromiso del Gobierno provincial de mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños, la vicegobernadora Silvana Schneider estuvo en Napenay, donde constató los avances de las obras de energía eléctrica que, tras años de espera, beneficiarán a más de 40 familias.

“Estamos muy contentos porque vemos cómo, después de tanto tiempo, las familias en esta parte de Napenay podrán acceder a la energía eléctrica. Gracias a la gestión y al gran trabajo del intendente Javier Ayala, junto con la decisión política de nuestro gobernador Leandro Zdero, en pocos días contarán con este servicio esencial”, aseguró la vicegobernadora.

Durante su recorrida, Schneider también mantuvo un encuentro con el sector ladrillero local, escuchando de primera mano sus inquietudes y planteos. La vicegobernadora destacó la importancia de acompañar a los trabajadores de la producción y remarcó que el Gobierno provincial está presente con soluciones concretas para fortalecer la actividad y mejorar la calidad de vida de las familias chaqueñas.

Sobre el encuentro con los ladrilleros, mencionó: “En esta oportunidad estamos acompañando al gran equipo de ladrilleros, escuchando de primera mano su trabajo, lo que hacen y lo que necesitan. Desde el Gobierno provincial siempre estamos para respaldarlos”.

“Entendemos que este es el camino, con trabajo, fortaleciendo el esfuerzo de nuestra gente y acompañando donde más se necesita. Debemos ayudar a todos los chaqueños y darles respuestas concretas”, indicó.

Por último, Schneider expresó la firme decisión de esta gestión para llevar igualdad a cada rincón de la provincia. “Hablaba con los vecinos de aquí que durante años esperaron por la energía eléctrica. Uno cuando tiene ese recurso no lo valora, y cuando viene alguien a contarnos su experiencia, uno se da cuenta lo que tiene. Por eso este Gobierno trabaja con la firme decisión de llevar equidad y justicia para todos”.

JAVIER AYALA: “ESTE GOBIERNO TIENE UNA MIRADA ESPECIAL CON NAPENAY”

El intendente de Napenay, Javier Ayala, valoró la llegada de la vicegobernadora Silvana Schneider a la localidad y destacó el impacto de las obras en marcha. “La sensación es hermosa, más que nada al escuchar a los vecinos contentos. *Son 40 familias que no tenían luz eléctrica y hoy, antes de la próxima quincena, van a poder inaugurar este servicio tan esperado”, señaló.

Asimismo, resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial y el compromiso del gobernador Leandro Zdero con la comunidad. “La visita de la vicegobernadora fortalece los lazos entre los pueblos y es muy bueno que llegue a cada vecino. También queremos agradecer al gobernador Zdero, que siempre tiene una mirada especial para Napenay”, expresó.

Por último, Ayala subrayó también que la culminación del segundo acueducto permitirá que más de 100 familias ya cuenten con agua potable en sus domicilios, marcando un antes y un después para la localidad.

