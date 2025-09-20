Cayó «Pope» Galván, un narco de Los Frentones: lo detuvieron con cocaína oculta en cañerías

Un reconocido narco apodado «Pope» Galván fue detenido este sábado en Los Frentones tras un operativo antidrogas que permitió descubrir cocaína escondida incluso en las cañerías de sus casas, según confirmaron fuentes policiales.

La investigación se desarrolla por infracción a la Ley Nacional 23.737, con intervención del Juzgado de Garantías de P.R. Sáenz Peña y la Fiscalía Antidrogas número 2. Se allanaron dos viviendas, una en calle Chaco esquina J. J. Paso y otra en calle Güemes.

En el primer inmueble se incautaron 55,2 gramos de cocaína (presentaciones varias), 8,1 gramos de marihuana, cerca de 99.000 pesos en efectivo, una notebook Lenovo, dos celulares, balanza digital, material para fraccionamiento, nueve cámaras de videovigilancia, entre otros ítems. En el segundo domicilio se encontró además una suma de dinero y recortes de nylon con pequeñas cantidades de droga.

El procedimiento fue realizado por la División Operaciones Drogas Interior Taco Pozo con apoyo de Interior Microtráfico y Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña. Ayudantes fiscales coordinaron las diligencias bajo la supervisión del juez Luis Alberto Kubicek y la fiscal Ana Mariángeles Benítez.

«Pope» Galván, principal investigado, quedó detenido en el primer allanamiento. Se secuestraron numerosos objetos vinculados al delito, confirmaron desde la fuerza.

