Accidente en Ruta 11: despistó con su auto tras chocar con una camioneta y terminó en un canal

El conductor fue asistido por personal médico del Hospital Perrando y dado de alta en el lugar.

Esta noche tuvo lugar un accidente en Ruta 11. Un auto despistó y cayó en un canal al costado de la ruta, tras chocar con una camioneta que habría salido sorpresivamente desde la colectora .

El primer alerta llegó al 911 y hablaba de un posible incendio de vehículo. Rápidamente acudieron al lugar patrulleros y una dotación de bomberos. Al llegar, se encontraron con un Ford Scor Sport fuera de la calzada, pero sin indicios de fuego. Dentro del auto estaba su conductor, quien fue asistido por los bomberos y logró salir por sus propios medios, sin lesiones visibles.

Contó que circulaba por Ruta 11 cuando, de forma inesperada, una camioneta Toyota Hilux roja apareció desde la colectora y lo impactó, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara en el canal.

La camioneta era conducida por un hombre de 76 años, quien aseguró no haber resultado herido. Una ambulancia llegó al lugar y atendió al conductor del auto, quien se encontraba nervioso pero en buen estado general, por lo que no fue necesario trasladarlo.

Personal de la División Criminalística trabajó en el lugar y realizó las pericias correspondientes, mientras que efectivos policiales de la comisaría jurisdiccional se hicieron cargo del procedimiento. El tránsito no se vio interrumpido, pero se pidió precaución a quienes circulaban por la zona.

