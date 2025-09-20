Detuvieron a «Tuti»: robó notebooks de una empresa y lo atraparon con una en la mano

Un robo en una empresa de rubro automotor terminó con un detenido en la ciudad de Resistencia. Según confirmaron fuentes policiales, un joven de 23 años fue sorprendido con una computadora robada pocas horas después del hecho.

El incidente ocurrió en la mañana de este sábado, cuando una empleada llegó a su lugar de trabajo, ubicado sobre la avenida Sarmiento al 1900, y descubrió que habían ingresado por la ventana trasera. El ladrón se llevó tres notebooks Lenovo de distintos colores, todas identificadas con los stikers de la firma.

Las cámaras de seguridad resultaron claves: en las imágenes se observaba a un sujeto forzando el ingreso y moviéndose dentro del establecimiento. Con esos registros, agentes de la División Delitos Contra la Propiedad iniciaron un operativo de búsqueda.

Horas más tarde, en la intersección de avenida Los Inmigrantes y calle Venezuela, los efectivos identificaron a un joven con las mismas características que el captado por las cámaras. Al demorarlo, constataron que llevaba en sus manos una notebook Lenovo gris, que fue secuestrada en el lugar.

El detenido fue identificado como P.A. (23), conocido con el alias «Tuti», quien fue trasladado a la comisaría 12ª por razones de jurisdicción. La Fiscalía Penal Nº10 quedó a cargo de la causa, mientras continúan las tareas de rigor para recuperar los otros equipos sustraídos.

