Un custodio de Cristina Kirchner se tiroteó con motochorros: un delincuente muerto y otro prófugo

El custodio, que estaba de franco y se trasladaba en moto, se tiroteó con los dos asaltantes.

Un custodio de la expresidenta Cristina Kirchner se enfrentó a tiros con dos motochorros en la localidad bonaerense de José León Suárez, en las inmediaciones del peaje de la Autopista Panamericana. El episodio ocurrió mientras el agente se encontraba de franco y circulaba en su propia moto.

Según informaron fuentes policiales, el custodio fue interceptado por dos hombres armados que, a punta de pistola, lo obligaron a descender de su vehículo con la intención de robárselo. En ese momento, se produjo un intercambio de disparos.

Los delincuentes lograron escapar, pero uno de ellos resultó herido y fue trasladado al Hospital Bocalandro de San Martín, donde finalmente murió. Se trataba de un joven con reiterados antecedentes por robos bajo distintas modalidades. Su cómplice logró darse a la fuga y hasta el momento permanece prófugo.

Durante la madrugada de este viernes, peritos trabajaron en la escena del hecho, realizando relevamientos sobre la moto del custodio y la del delincuente fallecido. La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia, que intenta dar con el segundo asaltante.

Fuente:datachaco

