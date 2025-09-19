Tres detenidos en allanamiento en Castelli: secuestraron droga y más de $ 4 millones

La vivienda donde se llevó a cabo el operativo en una zona usurpada lindante a la Chacra 7 de la localidad de Castelli.

La División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli llevó adelante un allanamiento este jueves 18 de septiembre por la noche, en un inmueble ubicado en un arrabal usurpado lindante a la Chacra 7 (coordenadas -25.930410, -60.633769). El procedimiento se realizó en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737 y la Ley N° 2304-N, bajo las directivas del Juzgado de Garantías de Castelli, a cargo del Dr. José Luis Kerbel, y la Fiscalía Antidrogas N° 2, conducida por la Dra. Ana Mariángeles Benítez.

El allanamiento fue autorizado mediante el Decreto Fundado N° 403 y comenzó alrededor de las 21. Durante el registro del domicilio, los agentes incautaron: dos envoltorios con un total de 70,07 gramos de cocaína, un envoltorio con pequeña cantidad de marihuana, un destornillador con restos de cocaína, varios recortes de polietileno, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares (Motorola y Redmi), dinero en efectivo: $ 4.187.200 y USD 5 y dos vales de combustible ($ 5.000 y $ 7.000) de estaciones Puma e YPF de Castelli.

Al momento del ingreso, en el lugar se encontraban cinco adultos y un adolescente de 16 años. Tras la intervención judicial, fueron notificados de su aprehensión: C.D.L de 27 años (albañil), T.R de 52 años (ama de casa) y N.R.A alias «Peluche» de 31 años (barbero).

En tanto, el joven de 16 años quedó bajo resguardo junto a la vivienda a cargo de O.G.S, de 28 años, quien también estaba presente pero no fue detenido.

Los hombres aprehendidos fueron examinados por el médico policial en turno y alojados en la División Operaciones Drogas Interior de Castelli. En cuanto a T.R, tras los exámenes médicos, fue trasladada a la División Violencia Familiar y de Género de Presidencia Roque Sáenz Peña.

