Recuperaron un auto robado y detuvieron al mecánico que lo tenía

El vehículo había sido entregado en enero para reparaciones y nunca fue devuelto. Fue hallado en la vía pública, en mal estado y sin ruedas delanteras.

Un Chevrolet Corsa Classic, modelo 2013, que había sido entregado para su reparación en un taller de Barranqueras, fue recuperado este jueves por la tarde, tras un operativo del Departamento de Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por el propietario de una concesionaria, quien en enero confió el rodado a un mecánico de la zona portuaria. Desde entonces, no logró volver a contactarlo ni a recuperar el vehículo.

Tras varias tareas investigativas por parte de los agentes del Departamento Cibercrimen, los agentes hallaron el automóvil abandonado sobre avenida Los Colonizadores al 4650, con daños visibles y sin las dos ruedas delanteras.

Cuando los efectivos realizaban el secuestro, dispuesto por la Fiscalía N° 13, se presentó el supuesto mecánico, quien intentó impedir el procedimiento. Ante esta situación, fue demorado y detenido por personal de la Comisaría Novena Metropolitana.

Finalmente, el auto fue trasladado por una grúa y quedó bajo custodia judicial, mientras que el detenido fue alojado en la Comisaría Segunda de Barranqueras, por razones de jurisdicción.

