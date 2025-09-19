Puerto Tirol: una conductora perdió el control de su auto y despistó en la Ruta 16

La mujer impactó su automovil contra el guardarraíl de la banquina.

La noche de este jueves, cerca de las 22:40, personal de la Comisaría de Puerto Tirol intervino en un accidente vial ocurrido sobre la colectora de la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 24,5.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que un automóvil Peugeot 208 Active había despistado e impactado de manera brusca contra el guardarraíl de la banquina. El vehículo era conducido por una mujer de 55 años, quien manifestó encontrarse en buen estado de salud y rechazó asistencia médica.

Efectivos policiales trabajaron en la regulación del tránsito, que se mantuvo fluido y sin interrupciones durante el procedimiento. Finalmente, se aguardaba la llegada de una grúa para trasladar el rodado siniestrado.

Comentarios