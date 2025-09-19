Prepagas aumentarán 1,9% en octubre y más de seis millones de afiliados se verán afectados

La mayoría de las compañías aplicará ajustes en línea con la inflación de agosto, que ascendió al 1,9%.

En el marco de las transformaciones que atraviesa el sistema de salud privado, las empresas de medicina prepaga definieron un nuevo ajuste en las cuotas que comenzará a regir en octubre. El incremento promedio será del 1,9%, en línea con la inflación de agosto medida por el Indec, y tendrá un impacto directo sobre más de seis millones de personas afiliadas en todo el país.

LOS AUMENTOS POR EMPRESA

Según la información oficializada por las compañías a la Superintendencia de Servicios de Salud, estos serán los ajustes definidos:

Hospital Italiano: 1,1% (según planes con o sin copagos)

Sancor: 1,70%

OSDE: 1,85%

Medicina Esencial: 1,90%

Avalian: 1,90%

Medifé: 1,90%

Galeno: 1,90%

Jerárquicos Salud: 1,90%

Luis Pasteur: 1,90%

Swiss Medical: 1,90%

Medicus: 1,92%

Aunque las autoridades destacan que las subas se mantienen al mismo ritmo que el costo de vida y que incluso en algunos meses estuvieron por debajo de la inflación, para muchas familias el pago mensual de la cuota continúa representando un esfuerzo significativo en un contexto de salarios deprimidos y actividad económica estancada.

EL NUEVO ESQUEMA REGULATORIO

Los ajustes se dan en el marco de la reforma regulatoria impulsada por el Gobierno a comienzos de año, que modificó el sistema de fijación de precios con el objetivo de impulsar la competencia, terminar con acuerdos de cartelización y ampliar la oferta de planes para los usuarios.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud se implementó además un sistema digital que permite a los afiliados consultar en línea los valores de cada plan, la cartilla de prestadores y el alcance geográfico de la cobertura. Esto facilita la comparación entre empresas y abre la posibilidad de cambiar de prestador de forma más ágil.

«El sector acompaña el camino descendente de la inflación. Las reformas permitieron mayor competencia y transparencia, y ahora los afiliados pueden elegir en libertad la cobertura que más se ajuste a sus necesidades», destacaron desde el Gobierno.

