Milei desplazó a «Lule» Menem y Santiago Caputo gana poder en LLA

19 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, ARGENTINA, NACIONALES

También suma a Pilar Ramírez, que será nexo con las provincias.

El presidente Javier Milei decidió apartar a «Lule» Menem de la campaña electoral de LLA, luego de haber sido ratificado tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses. Le dará más poder a Santiago Caputo, y la legisladora porteña, Pilar Ramírez, será nexo con las provincias .

 

Caputo será el coordinador de la campaña electoral, mientras que Ramírez, cercana a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, será un nexo con los jefes de campaña de las provincias.

 

Este mediodía Milei se reunió con los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada provincia -48 en total- junto a los ocho cabezas de lista bonaerenses, que ya compitieron en la elección pasada. A las 15, volvió a reunirse en la Quinta de Olivos, esta vez con los jefes de campaña de las 24 provincias.

