La Provincia inauguró la nueva sede del Tribunal Electoral

Este jueves se realizó la inauguración de la nueva sede del Tribunal Electoral, ubicada en Don Bosco 756 y contó la participación del gobernador, Leandro Zdero; de la presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral, María Emilia Valle; y la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado, entre otros funcionarios.

«Hemos trabajado articuladamente con la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, trabajar también con el Tribunal Electoral a efectos de que se pueda tener un espacio adecuado, instalaciones también para trabajar de manera adecuada y en este sentido sin la intromisión de los diferentes poderes del Estado», aseguró Zdero.

Asimismo, agregó: «La verdad que las situaciones en las que estaban, más allá de la irregularidad que había en algunas situaciones, lo que queríamos era poder concretar este espacio para que el Tribunal Electoral pueda tener su lugar propio, sus tareas, independientemente de cualquier poder y de esa manera también fortalecer el sistema democrático».

Por su parte, la presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral, María Emilia Valle señaló: «El Tribunal Electoral es el séptimo lugar que ocupa y sin ninguna duda es el mejor y no nos vamos a mover de aquí».

Quien también se expresó fue la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado indicó que «lo más importante es brindar esa independencia, no sólo en el decir, sino en el hacer. Encontrarnos hoy con el Tribunal Electoral en un espacio único para que pueda trabajar es lo importante para la accesibilidad del ciudadano».

