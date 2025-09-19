INSSSEP sostuvo que la provisión de insulina se normalizará en los próximos días

Un faltante de insulina y medicamentos para la diabetes genera una creciente preocupación en los afiliados de la Institución, tanto, que hasta se han radicado denuncias al respecto. Ante esta situación, el organismo se expresó mediante un comunicado oficial.

Ante los reclamos recibidos por parte de nuestros afiliados en relación al Plan de Diabetes y la provisión de medicamentos, principalmente insulina, queremos llevar tranquilidad informando que en los próximos días la situación comenzará a normalizarse.

En las últimas semanas se registraron dificultades en la cadena de provisión, especialmente en el área metropolitana, debido a la alta demanda de pacientes con esta patología. Frente a esta situación, desde la Obra Social hemos intimado a los proveedores, dado que se trata de insumos vitales para la salud.

Como respuesta, los mismos señalaron que los inconvenientes obedecen a problemas de producción en los laboratorios a nivel nacional, lo que impactó directamente en la disponibilidad inmediata de insulinas como la Lispro y la Aspártica. No obstante, se informó que el abastecimiento se encuentra en proceso de normalización y que la situación mejorará gradualmente durante fin del mes de septiembre.

En este contexto, nos vimos en la necesidad de ajustar los procedimientos de entrega, lo que implica un tratamiento administrativo adicional, hasta tanto se regularice la provisión habitual.

