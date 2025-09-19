Frenan otro desmonte ilegal en un campo de Las Breñas

Se determinó que el infractor reside en Las Breñas, quien fue notificado de las actuaciones pertinentes, procediéndose además al secuestro de dos tractores.

El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, a través de la Dirección de Bosques y con apoyo del Departamento Seguridad Rural de la Policía en General Pinedo, realizó un operativo que permitió frenar trabajos de desmonte, en un campo ubicado en jurisdicción de Las Breñas.

Allí, fueron secuestrados dos tractores y otros elementos utilizados, en el marco de lo que establece la Ley 2079-R, régimen de sanciones para la actividad forestal en nuestra provincia..

El procedimiento se llevó a cabo en el Paraje Pampa Brugnoli, Departamento 9 de Julio, jurisdicción de la localidad de Las Breñas.

Se determinó que el infractor reside en Las Breñas, quien fue notificado de las actuaciones pertinentes, procediéndose además al secuestro de dos tractores con pala frontal marca Liugong G- 855H, entre otros elementos utilizados en los trabajos de desmonte realizados en el campo.

El personal de la Dirección de Bosques realizó los informes y actas correspondientes, entregando la maquinaria secuestrada en depósito judicial al infractor, conforme lo dispuesto por las autoridades intervinientes.

