Todas las unidades de SP Bus cuentan con las nuevas máquinas SUBE que permiten pagar el boleto a través de otros medios.

El Sistema de Transporte en Sáenz Peña se podrá pagar con tarjeta de crédito, débito y Qr

Desde este viernes el Sistema de Transporte Urbano Municipal de la ciudad de Sáenz Peña, incorpora nuevos medios de pago y se podrá abonar con tarjeta de crédito, débito y Qr.

Así lo informó el subsecretario de Transporte del municipio, Juan Manuel Miño Rush, quien comentó que al igual que en varios puntos de Argentina, en la ciudad también se implementaron nuevas formas de pago en el transporte público de pasajeros. Ahora todas las unidades de SP Bus cuentan con las nuevas máquinas SUBE que permiten pagar el boleto a través de otros medios.

A partir de ahora se podrá abonar el pasaje con tarjeta de crédito Visa o Mastercard sin contacto, débito, QR, teléfonos móviles y relojes inteligentes con tecnología NFC. Cabe mencionar que esto se suma al sistema habitual de la tarjeta SUBE.

Por otro lado, se debe remarcar que con los nuevos medios de pago se abona el boleto único, por lo que los usuarios que tienen beneficios nacionales como tarifa social o los locales como Boleto Estudiantil Gratuito o por Discapacidad, sólo se aplican en la tarjeta SUBE física o digital.

Fuente:diariochaco

Comentarios