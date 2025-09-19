El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo y se vende $ 1.515

19 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, ARGENTINA, NACIONALES

Registra un aumento de 1,34% respecto al cierre de ayer.
El dólar tocó nuevo máximo y abrió este viernes a $1.515. La divisa norteamericana registró una suba de 1,34% respecto al cierre de ayer, cuando cotizaba a $ 1.490 para la venta. Hoy, tuvo un alza de $ 25 y se comercializa a $ 1.465 para la compra y a $ 1.515 para la venta en el Banco Nación.

Asimismo, el dólar blue cotiza a $ 1.490 para la compra y $ 1.510 para la venta, con un aumento de 1,34%, mismo porcentaje de suba que el dólar tarjeta, que está $ 1.969,50. El dólar MEP y el Cripto tuvieron bajas de 0,1% y 0,5%, respectivamente.

En un contexto de tensión financiera, el Banco Central de la República Argentina limitó las operaciones cambiarias tanto a accionistas como a gerentes y sus familiares. En ese sentido, se apunta a desbaratar un «rulo», mediante el cual se adquiría dólares y se vendían en otros mercados a diferente precio.

