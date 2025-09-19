Día Nacional del Chamamé: música con arraigo regional y un «documento de identidad»

Este viernes se celebra el Día Nacional del Chamamé. Cada 19 de septiembre, la memoria colectiva se detiene para homenajear al músico correntino Mario del Tránsito Cocomarola, quien falleció un día como, en 1974, a los 56 años. Considerado uno de los grandes —sino el mayor— referentes del género, su figura quedó inseparablemente unida a esta música de raíces profundas en la región.

La conmemoración se instauró en 2009, luego de la promulgación de la Ley Nacional 26.558, como un tributo a quien fue pionero en un estilo que nació en el Litoral, y que con el tiempo se expandió a todo el país, conquistando, incluso, rincones recónditos del mundo.

El 16 de diciembre de 2020, la UNESCO dio un paso más en ese reconocimiento al declarar al chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La distinción lo situó más allá de la categoría de género musical: lo reconoció como una manifestación cultural que atraviesa generaciones, portadora de valores sociales y espirituales, con un papel central en la identidad regional.

«El chamamé es como un documento de identidad, es una música muy identitaria porque representa una muestra del mestizaje», explicó Juan Pedro Zubieta, presidente de la Fundación Memoria del Chamamé de Corrientes, en diálogo con Diario Chaco. Y agregó: «Hay una aceptación regional del chamamé como una música identitaria y, como siempre nos gusta decir, todo aquel que conoce por primera vez el chamamé, le gusta».

Zubieta también señaló que «la gente del litoral no puede vivir sin su música, forma parte de sus actividades cotidianas. Los que tenemos la suerte de trabajar en una oficina, generalmente tenemos la radio prendida o la computadora, pero el que anda viajando, el que maneja un carro, el que maneja un micro, el peón que va a caballo a hacer sus labores va silbando un chamamé», al describir la importancia del género en la vida diaria.

Pero no se trata solo de alegría. «Muchas veces, en situaciones de dolor, en la pérdida de un ser querido, se acompaña también con música de chamamé», remarcó.

En esta fecha se recuerda especialmente a Cocomarola, creador de clásicos inmortales como Kilómetro 11, Puente Pexoa y Las Tres Marías, obras que con el tiempo se convirtieron en emblemas de la música regional y que consolidaron el legado de un artista que marcó un antes y un después en la historia cultural litoraleña, legado que aún hoy sigue vivo.

