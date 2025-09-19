Buscan hace cinco días a Axel Oroño: fue a tomar mates con una amiga y nunca volvió

La Policía del Chaco busca intensamente a Axel Javier Oroño, de 20 años, que desapareció el pasado 14 de septiembre tras salir de su casa, ubicada en la calle Fray Mamerto Esquiú al 300 aproximadamente en la ciudad de Barranqueras. Las autoridades activaron el protocolo de búsqueda de inmediato y realizaron varios operativos, pero no obtuvieron resultados.

Oroño mide 1,60 metros de altura, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño claro y ojos marrones. Al momento de la desaparición vestía un pantalón largo de tela negra, remera de mangas cortas tipo musculosa color naranja y ojotas tipo Crocs negras. Además, llevaba una mochila negra y naranja y se movilizaba en una bicicleta tipo mountain bike, rodado 29, color negra.

La denuncia fue registrada en la Comisaría Segunda de Barranqueras y solicitan a la comunidad su colaboración para hallar al joven. Por su parte, la tía de Oroño comentó que «ese día salió con el juego de mate, a tomar mate con una amiga, que según la amiga nunca llegó».

Oroño tiene celular y también perfiles en Facebook e Instagram bajo el usuario Oroño Axel. Según el parte policial, el desaparecido suele frecuentar los barrios Villa Paraguay, La Toma y Los Milagros.

En el marco de la búsqueda, el jueves por la tarde se llevó a cabo un operativo de búsqueda con la colaboración de la División Canes, la Comisaría Primera y Tercera de Barranqueras, la Comisaría de Puerto Vilelas y personal de servicio externo, pero no lo hallaron.

La búsqueda continuó en la mañana de este viernes. Los uniformados mantuvieron una comunicación fluida y constante con familiares y allegados desde el primer momento. Asimismo, solicitaron colaboración a la División Prensa para la amplia difusión en los medios masivos de comunicación, a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, al Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU) y a las provincias limítrofes.

En ese marco, una mujer de Puerto Vilelas aseguró haberlo visto el lunes pasado y comentó que le dio comida al joven. En ese momento, Oroño le contó a la ciudadana que estaba viviendo en un rancho en el Náutico. Tras obtener esta información, la Policía analizó las cámaras de la zona, se las mostraron a sus familiares y estos no lo reconocieron.

También se verificaron dos avistamientos en avenida Chaco y Nicaragua, así como en el barrio Don Santiago, cerca de la cárcel de mujeres, pero los resultados fueron negativos. Por su parte, la familia realizó una movilización en la tarde del jueves en la ciudad portuaria.

Comentarios