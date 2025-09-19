Atraparon a «El Negro»: intentó golpear a agentes, falló y quedó detenido

El hombre de 37 años fue reducido en un control policial en la zona sur de Resistencia, tras intentar agredir a los uniformados. Vecinos lo vinculan con varios hechos delictivos en la zona.

Agentes de la Policía realizaban un control de motovehículos e identificación de personas en Resistencia, más precisamente sobre la calle San Lorenzo al 3000, en la mañana de este viernes alrededor de las 11.20 horas, cuando un hombre intentó agredirlos y terminó detenido.

Según el parte policial, el violento, identificado como J. L., de 37 años, se movilizaba a pie y, al ver la prevención, quiso propinar golpes de puño sin éxito. En ese momento, los uniformados hicieron uso de la fuerza pública y le colocaron las esposas de seguridad.

Por otra parte, los policías dialogaron con vecinos del lugar, quienes manifestaron que al sujeto lo apodan «El Negro» y que estuvo involucrado en varios hechos delictivos ocurridos en la zona. Por ello, el personal les solicitó que se acerquen a la comisaría jurisdiccional a realizar el correspondiente escrito.

Por último, se dio intervención a Medicina Legal y «El Negro» fue trasladado a la Comisaría Séptima Metropolitana para los fines legales pertinentes.

Fuente:diariochaco

