Agredió a un joven con un machete: lo detuvieron

El joven de 18 años ya se encuentra alojado en la unidad policial por agredir a otro con un arma blanca y provocarle lesiones.

Este viernes por la mañana, a las 9, efectivos de la Comisaría de Villa Berthet detuvieron a un joven quien agredió a otro con un machete, en el barrio Sagrado Corazón de esa localidad.

El hecho sucedió en horas de la madrugada, cuando un ciudadano de 25 años, ingresó al hospital con una herida punzo cortante. El mismo manifestó que fue atacado con un machete por un hombre, por problemas de vieja data.

Ante la situación, iniciaron investigaciones donde lograron dar con el presunto autor. Además, secuestraron el machete que fue utilizado en el hecho.

Posteriormente, el fiscal de turno dispuso que el joven de 18 años sea notificado de aprehensión en la causa por «supuestas lesiones con arma blanca».

Fuente:datachaco

