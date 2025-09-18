«Zdero reproduce en el Chaco el modelo Milei», dijo Juan Manuel García

El candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza Patria, Juan Manuel García, cuestionó el «plan libertario» y aseguró que «el gobernador Leandro Zdero replica en el Chaco el modelo de Javier Milei para destruir la economía y la producción».

«Lo único que vimos hasta ahora es la motosierra contra todo lo productivo, una deuda que no para de crecer y cada vez más familias que no pueden tener un plato de comida en sus hogares», remarcó García.

En esa línea, afirmó que «las elecciones de este 26 de octubre son una oportunidad para, desde el Chaco, ponerle un freno a Milei y mostrarle que no se va a llevar por delante a todos, dejando un país arrasado».

Luego comentó que «Zdero entregó las banderas del radicalismo a los libertarios y acompaña este modelo empobrecedor de destrucción productiva, industrial y laboral». También aseguró que «en octubre tenemos la chance de cambiar el rumbo de desgracia al que quieren terminar de llevar a nuestro país y a nuestra provincia».

De esta manera, el intendente de Machagai alertó por «la profunda crisis económica en la que sumergió al Chaco la dupla Milei-Zdero» y sostuvo que «en el interior profundo el panorama es aún más complicado».

Al respecto, sostuvo que «el ajuste libertario, que es replicado por el gobernador en la provincia, causó una recesión histórica por lo negativo de sus efectos, lo que se traduce en trabajadores que pierden sus puestos, pymes que bajan sus persianas, tarifazos impagables, productores que no saben cómo podrán continuar y un sector público en jaque con salarios congelados».

«La motosierra, a diferencia de lo que prometía el presidente, arrasó con los más débiles: los jubilados, las personas con discapacidad y los niños», expresó García.

Asimismo, señaló que «comerciante, empresario o emprendedor con el que uno habla te cuenta que las ventas cayeron a la mitad y que hacen magia para poder seguir adelante; esto es lo que provoca la política de Milei y Zdero».

Por último, llamó a «fortalecer el acompañamiento a Fuerza Patria en octubre, de la mano de Jorge Capitanich y Magda Ayala en la lista de senadores, y Sergio Dolce y Julieta Campo como candidatos a diputados nacionales».

Comentarios