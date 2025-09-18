River perdió 2-1 ante Palmeiras y la llave se definirá en Brasil

El conjunto millonario lo perdía desde el primer tiempo, pero en el complemento mejoró su juego y anotó el descuento que lo deja con vida para el partido de vuelta.

River perdió 2-1 de local ante Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputó en el estadio Monumental.

En tan solo seis minutos de juego, el equipo brasileño se adelantó en el marcador con el gol de su capitán paraguayo Gustavo Gómez. Tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Andreas Pereira, la pelota cayó en el segundo palo donde el guaraní se elevó, cabeceó en soledad ante una tardía reacción del arquero Franco Armani y marcó el 1-0.

A los 40 minutos de juego, Palmeiras amplió la ventaja con el gol de Vitor Roque. Tras un gran recorte de derecha a izquierda del argentino José López, el ex Lanús tocó para el delantero que quedó mano a mano con Armani y la tocó sutilmente al segundo palo, poniendo el 2-0.

En el segundo tiempo, River salió a buscar el descuento, aprovechando que Palmeiras bajó el ritmo y cedió la pelota.

A los 43 minutos del complemento, el Millonario finalmente encontró el descuento, con un tanto de Lucas Martínez Quarta. Con un remate desde media distancia, el defensor corrió con la fortuna que la pelota se desvió en un jugador del equipo brasileño y descolocó al arquero Weverton que se movió a un lado, observando como terminaba ingresando la pelota.

Sobre el final, los dirigidos por Marcelo Gallardo buscaron el empate ante un conjunto brasileño que se metió atrás, pero finalmente fue derrota con un gol que lo deja vivo para el partido de vuelta.

Con este resultado, River deberá ganar por dos goles o más en el partido de vuelta que tendrá lugar el próximo miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque de San Pablo, en Brasil.

En lo pronto, River visitará el sábado a las 21.15 horas a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

