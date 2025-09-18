Franco Colapinto habló en la previa del GP de Azerbaiyán: «Feliz de volver, pero no va a ser fácil»

El piloto argentino regresa al circuito donde sumó sus primeros puntos en Fórmula 1. Reconoce las dificultades de la escudería y apunta a mejorar su rendimiento.

Franco Colapinto vuelve a competir en Bakú, un escenario especial dentro del calendario de la Fórmula 1. En este circuito urbano de Azerbaiyán, el piloto argentino de 21 años consiguió sus primeros puntos en la categoría el año pasado. Ahora, en la temporada 2025, regresa con Alpine en busca de mejorar su rendimiento y sumar por primera vez en el año.

En diálogo con ESPN, Colapinto recordó lo vivido en 2024, cuando se adaptó con rapidez al trazado urbano: “Fue un fin de semana que parecía difícil porque era mi segunda carrera en F1, en un circuito callejero como Bakú, que es de los más complicados. Haber andado tan bien fue muy positivo para mí y para mi futuro. Feliz de volver a un circuito donde sumé mis primeros puntos”.

El oriundo de Pilar también destacó la importancia de la confianza al conducir en calles angostas y sin margen de error: “Lo más importante es sentir que el auto va a hacer lo que querés que haga. A veces no te das cuenta de lo cerca que estás de la pared, y es cuando más rápido vas”.

A diferencia de 2024, esta temporada presenta mayores obstáculos para el piloto argentino: “Es un auto que me está costando un poco más en cuanto a confianza. Hay que ir de menos a más y progresando. La clave es estar cómodo con el auto, conectado, y poder empujar en los frenajes”.

Colapinto reconoció también el mal presente del equipo: “No estamos en la posición que queremos, no estamos sumando puntos, estamos últimos en el campeonato. Pero lo importante es progresar, estar más cómodo con el auto y más consistente”.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

Práctica Libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

