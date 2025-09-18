El Senado analizará el rechazo al veto presidencial a la ley de reparto de los ATN

La sesión está convocada para las 11 de este jueves. Si se confirma esta nueva derrota del oficialismo, Casa Rosada deberá volver a negociar con los gobernadores.

El Senado sesionará este jueves 18 desde las 11 en busca de rechazar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esto se da en medio de un panorama adverso para el Gobierno ante sucesivas derrotas en el Congreso.

Más allá de los intentos que hizo el oficialismo en la última semana para recomponer los vínculos con algunos gobernadores, la Cámara alta se encamina a darle la espalda a Milei en esta iniciativa. Si esto finalmente sucede, el proyecto deberá volver a Cámara de Diputados donde deberá darse una negociación de los funcionarios de Casa Rosada con los mandatarios provinciales.

En lo que refiere a la sesión de este jueves, las expresiones previas hacen prever un nuevo rechazo a un veto presidencial. El proyecto de los ATN fue impulsado en julio por los propios gobernadores. Allí recibió en el Senado 56 votos afirmativos (hubo 57 presentes) y uno solo en contra (Luis Juez), con ausencias no solo de los libertarios sino también de aquellos senadores que responden a mandatarios que sellaron alianzas provinciales con La Libertad Avanza (LLA) y otros que juegan libres. Un ejemplo de esto fueron las ausencias a la hora de votar de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; el chaqueño Víctor Zimmermann; la entrerriana Stellas Maris Olalla; el bonaerense Maximiliano Abad, Carmen Álvarez Rivero; la neuquina Lucila Crexell; el formoseño Francisco Paoltroni y el salteño Juan Carlos Romero.

En la sesión también se incluirán otros proyectos con dictamen: el que convierte en ley el Sistema de «Alerta Sofía»; el proyecto que agrava las penas para accidentes viales y otro sobre el manejo del fuego. También se tratará la media sanción de Diputados de la Ley Nicolás, que tiene como objetivo evitar mala praxis y diagnósticos erróneos a raíz de la muerte del joven Nicolás Deanna por una meningitis no detectada a tiempo.

