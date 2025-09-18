Chaco reforzó lazos con Paraguay y avanza en proyectos estratégicos para la región

El gobernador Leandro Zdero recibió en Casa de Gobierno a su par de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón Portillo, con quien acordó impulsar proyectos de integración que fortalezcan la economía, la infraestructura y la cooperación sanitaria entre ambas regiones.

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, recibió en Casa de Gobierno al gobernador de Ñeembucú, Paraguay, Víctor Hugo Fornerón Portillo, en un encuentro que fortaleció los lazos de cooperación e integración entre ambas regiones.

Durante la reunión, realizada ayer a la tarde, dialogaron sobre proyectos estratégicos conjuntos, como el Puerto Las Palmas, la flexibilización de los pasos fronterizos y el impulso de iniciativas que promuevan el desarrollo económico, social y sanitario de la región. Estas acciones buscan consolidar la conectividad, facilitar el comercio y mejorar la calidad de vida de los habitantes de ambos territorios.

Además, se intercambiaron experiencias sobre programas de desarrollo social y económico implementados en Ñeembucú, como «Impulso al Emprendedor», que fomenta la creación y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, y sobre las iniciativas que mejoran la atención sanitaria en todo el territorio.

Por su parte, el gobernador Zdero destacó la importancia de estas reuniones para fortalecer la cooperación binacional, fomentar el comercio y la inversión, y consolidar políticas que impulsen el progreso de Chaco y de la región del sur de Paraguay. «Chaco avanza con paso firme en la integración regional, por eso seguimos consolidando lazos que impacten positivamente en la economía y, fundamentalmente, en la sociedad», concluyó.

Acompañaron al gobernador Zdero, en este recibimiento a la delegación de Ñeembucú, la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño; y los ministros de Seguridad, Hugo Matkovich, y de Infraestructura, Hugo Domínguez.

