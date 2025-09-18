Chaco recupera su calor habitual: se espera un viernes con temperaturas desafiantes

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la noche de este jueves se presenta con un 40% de probabilidad de tormentas y una temperatura de 22 °C. Este clima se mantendrá durante la madrugada del viernes.

 

Por la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nublado, con temperaturas alrededor de 21 °C. El panorama se tornará más desafiante durante la tarde, previa al fin de semana, cuando la temperatura alcanzará los 34 °C, descendiendo recién por la noche a 25 °C, acompañado de vientos del Este a 50 km.

 

Fuente:diariochaco

