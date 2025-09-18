Aldo Leiva votó con una peluca puesta y chicaneó a Milei en la sesión por los vetos

El diputado chaqueño Aldo Leiva fue uno de los protagonista de la sesión de la Cámara Baja el miércoles al colocarse una peluca justo antes de emitir su votoen contra del veto presidencial a la emergencia pediátrica por el Hospital Garrahan.

«Por los niños y jóvenes de mi patria, para decirle no a las coimas de Karina, mi voto es positivo», alcanzó a pronunciar, mientras el presidente de la Cámara, Martín Menem, le cortaba el micrófono para que no siguiera con su intervención.

Leiva no votó por sistema electrónico, lo que obliga a que el titular del cuerpo le pregunte en voz alta cómo se expresa, un momento que el legislador chaqueño suele aprovechar para lanzar consignas políticas que arrancan aplausos del bloque de Unión por la Patria y enojos del oficialismo.

La escena generó sorpresa entre los libertarios, que ya conocen el estilo provocador del excombatiente de Malvinas, pero esta vez la derrota parlamentaria por el veto a Milei les restaba humor. Menem debió contener la risa al verlo con la peluca, aunque lo interrumpió de inmediato para forzarlo a ceñirse al reglamento.

Finalmente el diputado peronista dijo que su voto era positivo y minutos después, a través de las redes sociales, la imagen de la curiosa escena comenzó a viralizarse.

Cronistas acreditados en el Congreso dieron a conocer el video del momento y en él se lo observa a Leiva, de 62 años y naturalmente calvo, esta vez, con una melena artificial que evoca al pelo presidencial. Frondoso y despeinado, aunque probablemente de un color más claro.

Leiva, de larga trayectoria en la política chaqueña —fue intendente de General San Martín, ministro provincial y diputado nacional desde 2019, banca que renovó en 2023—, se convirtió en una de las voces más críticas contra el Gobierno en cada sesión.

