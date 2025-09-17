Serie abierta y con polémicas: Racing venció 1-0 a Vélez en Liniers por los cuartos de la Copa Libertadores

El cruce de argentinos en busca de un lugar en las semifinales del certamen continental tuvo de todo, pero quedó abierto y se define la próxima semana en Avellaneda.

Vélez y Racing protagonizaron este martes en Liniers un duelo copero de alto vuelto, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, que fue triunfo por la mínima para la «Academia», que tendrá que defender de local la próxima semana.

El encuentro, único duelo entre argentinos de esta instancia, se juegó en estadio Jose Amalfitani y lo tuvo al árbitro brasileño Wilton Sampaio como uno de los grandes protagonistas: expulsó a Lisandro Magallán por doble amarilla en el primer tiempo, le anuló el empate al «Fortín» y tras mostrarle la roja a Juan Nardoni en el final, luego rectificó vía VAR.

El único tanto de la noche fue de Adrián «Maravilla» Martínez en el inicio de la segunda mitad, luego de una buena jugada de Santiago Solari. En ese momento, el dueño de casa ya jugaba con uno menos por la expulsión del defensor central.

La gran polémica de la noche, que desató la bronca del entrenador Guillermo Barros Schelotto, llegó cuando su equipo alcanzaba la igualdad con el tanto de Quiroz, pero el VAR llamó a Sampaio para que revisar al acción. El árbitro finalmente anuló la conquista al considerar que la pelota, tras el envío del tiro de esquina, había salido del terreno de juego

