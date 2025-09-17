Sáenz Peña: Detienen a un joven por robo con arma blanca y secuestran una moto

La Comisaría Tercera de Presidencia Roque Sáenz Peña durante la jornada del día martes realizaron distintos procedimientos en el marco de operativos de prevención, que derivaron en detenciones, secuestros y el recupero de elementos robados.

El primero de los hechos se registró alrededor en la intersección de calles 17 y 20 del barrio Milenium, donde una adolescente de 14 años fue abordada por un joven que, tras intimidarla con un arma blanca, le sustrajo su teléfono celular. Gracias a un rápido rastrillaje, la Policía logró la aprehensión de un joven de 22 años en el barrio Villa San José. En su poder secuestraron un cuchillo de 25 centímetros y el aparato sustraído, que fue reconocido por la víctima. La madre de la menor radicó la denuncia correspondiente y la causa quedó a disposición de la Fiscalía N° 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto.

En otro procedimiento en el barrio Santa Mónica, efectivos que realizaban tareas investigativas observaron a un sujeto trasladando una bolsa de dudosa procedencia. Al advertir la presencia policial, el hombre se dio a la fuga abandonando el bulto, dentro del cual se halló una hidro lavadora marca Stihl RE 109, de color naranja y blanco. El artefacto fue secuestrado y se iniciaron actuaciones judiciales en carácter de investigación actuada.

Ya en horas de la noche en el marco del operativo preventivo «Lince», personal de la misma comisaría interceptó en calles 14 y 71 a un joven de 23 años, domiciliado en el barrio Santa Mónica, quien circulaba en una motocicleta Motomel 110 cc color negro y gris sin documentación ni número de chasis visible. El rodado fue secuestrado por infracción al Código de Faltas de la provincia (Ley 850-J), y el joven conducido al Juzgado de Faltas.

Finalmente, en el barrio 713 Viviendas, también se realizaron recorridas preventivas e identificación de personas, sin registrarse novedades.

Todos los procedimientos estuvieron supervisados por el comisario José Jeremías Juárez, jefe de la Comisaría Tercera de Sáenz Peña.

Fuente:diariochaco

