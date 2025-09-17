Luego de varias horas de ser buscado, se entregó Brian Pitala

El sujeto fue denunciado por disparar frente a una vivienda, en Resistencia y por intentar incendiar un auto, en Barranqueras.

Braian Pitala se entregó a la Policía. Fue luego de un amplio despliegue en el que los uniformados rodearon la casa del sujeto acusado de abrir fuego frente a la vivienda de una mujer, en Resistencia, y de intentar incendiar un auto, horas antes, en Barranqueras.

El implicado se encontraba oculto en su domicilio, en el barrio Don Santiago, hasta donde llegaron efectivos policiales y concretaron la captura, a partir de dos denuncias. Una de las acusaciones daba cuenta que Pitala intentó prender fuego un auto en Barranqueras, en horas de la madruga; en tanto que alrededor de las 6 habría disparado al aire frente a la vivienda de una mujer, en Resistencia.

AMPLIO HISTORIAL DELICTIVO

El prontuario del individuo, quien recuperó la libertad hace apenas 10 días, incluye causas por lesiones con arma de fuego, amenazas, abuso de armas y desobediencia judicial.

Así, en junio del año pasado, fue detenido luego de ser denunciado por una mujer de 40 años, quien acusó que su sobrino, de 24, recibió varios disparos y terminó con heridas en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, hechos que atribuyó a Braian Pitala.

Fuente:diariochaco

