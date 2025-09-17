La Poceada quedó vacante y el pozo sigue creciendo: hay en juego $374 millones

El próximo sorteo se realizará el jueves, a las 21 horas.

La Poceada Chaqueña quedó vacante en el sorteo realizado en la noche de este martes, y el pozo acumula más de $ 374 millones. Se trató del sorteo N° 2207, donde el premio mayor no fue adjudicado.

Los números de la suerte en esta edición fueron: 01, 05, 12, 35, 40, 55, 58, 72, 72 y 94. Ningún apostador logró acertar los cinco números necesarios para alzarse con el pozo total. Sin embargo, 65 personas se llevaron más de $ 486.816,14 cada una, por cuatro aciertos. Además, 1.755 apostadores obtuvieron $ 4.507,56 con tres aciertos, y 21.795 jugadores salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el jueves, a las 21 horas, y se pondrá en juego un pozo estimado de $ 374 millones. Los chaqueños tienen tiempo, hasta las 20:30 horas de ese mismo día, para realizar sus apuestas en las agencias oficiales.

