Insólito: un imputado en la causa Cuadernos ofreció US$ 202 para evitar el juicio oral

Por pedido de un empresario, los imputados de la «causa Cuadernos» tuvieron la posibilidad de proponer un resarcimiento económico para evitar el juicio oral, a menos de dos meses de su inicio, amparados en el instituto jurídico llamado reparación integral (artículo 59, inciso 6 del Código Penal). 48 de los 70 imputados realizaron su oferta, aunque una de ellas llamó la atención por su bajísimo monto.

El empresario Mario Marcuzzi fue, por lejos, el que menos ofreció para «safar» del proceso: tan solo US$ 202 . El que le sigue es Carlos Román, dueño de Green con US$ 1.823, US$ 1621 más que Marcuzzi. Quien más ofertó fue Angelo Calcaterra, ex dueño de IECSA: US$ 1.684.442.

Sin embargo, más allá de los montos, la fiscal Fabiana León expresó: «En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado. No es patrimonial, erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado», adelantando que no aceptarán la aplicación de este recurso.

Comentarios