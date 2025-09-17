Diputados: rechazaron los vetos de Milei al financiamiento universitario y al Garrahan

En una caliente sesión, los legisladores rechazaron los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario. Ahora, la decisión pasa al Senado.

Nuevo revés para el Gobierno. En una tensa jornada en la Cámara de Diputados, la oposición rechazó los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y del Garrahan. Ahora, el tratamiento pasará al Senado, que este jueves debatirá sobre si rechazará o no el veto a los ATN.

Fue por 174 votos a favor de rechazar el veto al financiamiento universitario, 67 en contra y 2 abstenciones.

Por su parte, 181 diputados votaron afirmativamente para rechazar el veto a la emergencia pediátrica, mientras que 60 votaron en contra y 1 se abstuvo.

El debate inició pasadas las 13, luego de que la oposición logró el quórum en la Cámara baja con 132 legisladores presentes y 125 ausentes.

Ahora deberá tratarlo el Senado. En las inmediaciones del Congreso se lleva a cabo una multitudinaria marcha en defensa de la educación y la salud pública.

