Diputados: hay quórum y comenzó la sesión para tratar los vetos de Milei

Hubo 132 presentes y 125 ausentes en la Cámara Baja. La oposición busca insistir con la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, rechazadas por el Presidente

Hubo quórum en la Cámara de Diputados, con 132 presentes y 125 ausentes, y comenzó la sesión para tratar la insistencia de las leyes de financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica por la crisis en el Hospital Garrahan, que fueron sancionadas por el Congreso y vetadas por el presidente Javier Milei.

El oficialismo necesita un tercio de los votos para sostener el bloqueo de ambas leyes, pero la oposición llega fortalecida a la sesión, al contrario de La Libertad Avanza en alianza con el PRO, que se muestran debilitados tras perder las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre frente al peronismo. Desde hace meses, el Gobierno viene sufriendo varias derrotas consecutivas en el Congreso, en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En la oposición había optimismo y cierta cautela en lograr el objetivo de la insistencia de las leyes que refuerzan los fondos destinados al hospital pediátrico insignia y las universidades nacionales. Pero en las últimas horas, la Casa Rosada articuló varias estrategias para conseguir el apoyo para blindar los vetos, con nuevos fondos a gobernadores aliados y dialoguistas, y el anuncio de futuros aumentos al personal del Garrahan.

En caso de que se rechacen los dos vetos, será un golpe duro para el Gobierno, porque en el Senado sí la oposición cuenta con una amplia mayoría de dos tercios para confirmar la insistencia de las dos leyes.

Fuente:diariochaco

