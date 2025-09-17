Detuvieron a un hombre que vendía cocaína con una tumbera en el barrio Villa Marín

La detención del hombre de 40 años se dio luego de una denuncia anónima de un vecino del barrio.

En un procedimiento realizado este martes por la noche, personal de la División Microtráfico Metropolitana de la Policía del Chaco detuvo a un hombre de 40 años en la ciudad de Resistencia, acusado de infringir la Ley 23.737 de estupefacientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:15 en la avenida Malvinas Argentinas al 200, en inmediaciones del barrio Villa Marín y zonas aledañas. Los efectivos fueron alertados por un vecino que, por temor a represalias, prefirió mantener su identidad en reserva. Según su relato, dos hombres estaban comercializando drogas en un sector oscuro frente al barrio Complejo de Malvinas.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a dos personas con las características descriptas. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron escapar: uno corrió por la avenida y el otro se arrojó al canal cercano para huir hacia calle Bogotá. Finalmente, los agentes lograron interceptar y reducir a uno de ellos, quien llevaba una mochila negra.

En presencia de testigos, la Policía requisó la mochila y encontró: 161 envoltorios tipo «bochita» con un total de 20 gramos de cocaína, $ 7.520 en efectivo y un arma de fabricación casera, conocida como «tumbera», confeccionada con dos trozos de metal galvanizado recubiertos con goma.

El detenido fue identificado como L.A.A, de 40 años, domiciliado en calle Santa María de Oro.

La fiscal Ana Mariángeles Benítez, de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, ordenó la aprehensión del ciudadano por la infracción a la Ley de Estupefacientes.

En paralelo, el fiscal Víctor Recio, de la Fiscalía de Investigación Penal N° 6, dispuso la notificación de actuaciones en libertad por la tenencia del arma casera, en el marco del artículo 189° bis del Código Penal.

Comentarios