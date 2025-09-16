Vélez recibe a Racing en el primer partido de cuartos de la Copa Libertadores

El duelo entre equipos argentino se jugará este martes, desde las 19.

Comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores y el primer partido es entre equipos argentinos: desde las 19, Vélez Sarsfield recibe a Racing. En el estadio José Amalfitani, con capacidad para 49.590 personas, el local intentará hacerse fuerte, mientras que «La Academia» pretende un triunfo para después definir en su estadio.

Wilton Pereira Sampaio será el encargo de impartir justicia en el partido que se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium. Será el primer partido de los cuartos de final, cuyo resultado será clave, ya que la semana que viene se juega la vuelta y uno de los dos pasará a las semifinales.

Mañana, River recibirá a Palmeiras en el estadio Mâs Monumental, a las 21.30; mientras que el jueves se jugarán dos partidos: Liga de Quito vs San Pablo y Flamengo vs Estudiantes de La Plata.

