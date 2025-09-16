San Bernardo: una niña de 3 años murió tras ser atropellada por un automóvil

La menor se encontraba caminando cuando fue embestida por vehículo conducido por una mujer de 33 años.

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la noche del lunes en la localidad de San Bernardo y tuvo como víctima fatal a una niña de 3 años.

Según informó la Policía, el siniestro se registró alrededor de las 22:50 en calle 20 de Junio, entre Maipú y Menem Junior.

Por causas que se investigan, un automóvil Toyota Corolla blanco, conducido por G.E.N, de 33 años, docente domiciliada en el mismo barrio, embistió a la menor que circulaba a pie.

Al lugar llegó una ambulancia del hospital local, a cargo del médico Raúl Arbuelo, quien constató que la niña S. M. V., de 3 años y residente del barrio 20 Viviendas, no presentaba signos vitales.

El hecho fue caratulado como «supuesto accidente de tránsito fatal» y quedó bajo la intervención del Equipo Fiscal N° 1, encabezado por la doctora Gisela Oñuk.

El vehículo involucrado fue secuestrado y las pericias correspondientes quedaron a disposición de la Justicia.

