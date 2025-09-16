Puerto Tirol: Una camioneta chocó contra el muro de una escuela

El conductor del rodado, un hombre de 49 años, fue asistido en el lugar por personal médico de una ambulancia, siendo trasladado al hospital local por presentar un cuadro de hipotensión.

Un accidente de tránsito ocurrió este martes por la tarde entre la calle Formosa y avenida Del Trabajo, una camioneta Toyota Hilux 4×4 de color blanco, impactó contra el muro de una escuela pública en Puerto Tirol.

El siniestro provocó daños en una de sus paredes. El conductor del rodado, un hombre de 49 años, fue asistido en el lugar por personal médico de una ambulancia, siendo trasladado al hospital local por presentar un cuadro de hipotensión. Permanece en observación, fuera de peligro.

Fuente:diariochaco

