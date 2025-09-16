Murió el reconocido actor de Hollywood Robert Redford a los 89 años

Murió el reconocido actor, director y activista Robert Redford, a los 89 años, en su casa ubicada en las afueras de Provo, en Utah, este martes a la madrugada, mientras dormía. La noticia fue confirmada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, que fue publicado por The New York Times. En el texto no se especificaron las causas de la muerte.

El intérprete protagonizó clásicos como Butch Cassidy, El golpe y Todos los hombres del presidente. También dejó huella detrás de cámara: en 1980, ganó el Oscar a mejor director por Ordinary People, y más tarde dirigió cintas emblemáticas como A River Runs Through It.

Además de su carrera artística, Redford fue el creador del Instituto Sundance, fundado en 1981, con el objetivo de apoyar a cineastas emergentes y dar espacio a nuevas voces. De allí nació el Festival de Cine de Sundance, que se convirtió en una de las principales vitrinas del cine independiente a nivel mundial.

Redford también dedicó gran parte de su vida a la defensa del medioambiente. Desde que se instaló en las montañas de Utah, en la década del 60, lideró campañas para preservar paisajes naturales y alzó su voz contra el cambio climático y la explotación indiscriminada de recursos.

