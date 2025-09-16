Los puntos claves del discurso en el que Milei presentó el Presupuesto 2026

A través de una cadena nacional, el Presidente dio los detalles del proyecto de la ley de gastos e ingresos para el próximo año. Anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad.

El presidente Javier Milei presentó este lunes en cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026, que será enviado al Congreso. Durante un discurso de unos 15 minutos, el mandatario defendió el equilibrio fiscal como «la piedra angular» de su plan de gobierno y anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad.

«Lo peor ya pasó», afirmó Milei al dirigirse a los argentinos y sostuvo que el país dejó atrás la etapa más crítica de su gestión.

PRINCIPALES ANUNCIOS

El jefe de Estado detalló que el proyecto prevé:

Aumento del 5% en jubilaciones por encima de la inflación.

Incremento del 17% en salud.

Suba del 8% en educación.

Refuerzo del 5% en pensiones por discapacidad.

Asignación de 4,8 billones de pesos adicionales a las universidades nacionales.

«El 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno es el capital humano», enfatizó.

EL MENSAJE POLÍTICO Y ECONÓMICO

Milei reiteró que no existe otro camino que el equilibrio fiscal, el orden monetario y el orden cambiario. «El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal», advirtió, y agregó: «Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada».

El Presidente también destacó como logros de su gestión «la baja de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo». Sin embargo, reconoció que «muchos argentinos aún no lo perciben en su realidad material».

RESTRICCIONES Y REGLAS DE CONTROL

Entre las novedades, Milei explicó que el presupuesto incluye restricciones de financiamiento, impidiendo al Tesoro acudir al Banco Central. También presenta una regla de estabilidad fiscal, que obliga a ajustar partidas en caso de que caigan los ingresos o se superen los gastos previstos.

«El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se probó y nos llevó a heredar una deuda pública de 500.000 millones de dólares y a ser considerados defaulteadores seriales», señaló.

MENSAJE AL SECTOR PRIVADO

En el cierre de su discurso, el mandatario convocó al empresariado a invertir en el país:

«Si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. Tenemos que generar condiciones para que las empresas prosperen y ganen dinero sin que vean amenazados sus derechos de propiedad».

Finalmente, pidió a los argentinos no detener el proceso de transformación: «Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos».

