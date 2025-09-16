Llegaron barcazas de YPF al Puerto de Barranqueras

Para abastacer a todo el NEA.

Un convoy de barcazas de combustibles arribó a la terminal de descargas que la empresa YPF tiene en Barranqueras. El combustible recibido permitirá abastecer a todo el NEA y es equivalente a más de 400 camiones que salen de las rutas .

El gobernador Leandro Zdero acompañó, este martes, el recibimiento de las barcazas de combustible en el muelle de descarga que la empresa petrolera tiene sobre el riacho Barranqueras. «Este convoy permitirá abastecer a toda la región, aumentando la eficiencia y eficacia del servicio de suministro de combustible para todo el NEA», sostuvo.

El mandatario provincial destacó la decisión política asumida por esta gestión para que la empresa YPF asuma la ejecución del dragado del riacho Barranqueras a fin de garantizar la operatividad portuaria en este sector. Esto permitió que en la jornada arribaran a este sector de descargas de la empresa petrolera, barcazas de combustibles que equivalen a la carga de 400 camiones.

«Esto permitirá la distribución de combustibles desde aquí a las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, el Norte de Santa Fe y el interior del Chaco», remarcó, y señaló la importancia de esta Terminal de YPF donde trabajan unas 40 personas de manera directa.

En esa línea destacó el impacto de la declaración de emergencia que permitió a la empresa YPF realizar el dragado en 7 kilómetros del riacho Barranqueras para que barcazas de gran porte puedan ingresar y operar en este sector. Para ello celebró las gestiones realizadas desde el Puerto de Barranqueras y la Administración Provincial del Agua (APA).

«Es fundamental recuperar la operatividad del riacho y hacerlo navegable para la entrada de barcazas», indicó, y afirmó que funcionarios de YPF señalan que entre 2018 y 2019 existían constantes dificultades para que las barcazas ingresaran.

En contraposición, Zdero destacó la multiplicidad de productos que hoy son exportados a través del Puerto de Barranqueras, entre los que se encuentran cueros, algodón y fibras.

Fuente:datachaco

