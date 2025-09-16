Lanzaron la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2025

El evento se llevará adelante del 2 al 12 de octubre. «La FIL es el acontecimiento literario más importante de la provincia y es un punto de referencia en la región», señaló el gobernador Zdero.

Este martes, el primer mandatario provincial, Leandro Zdero, encabezó junto a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff; al presidente de la Fundación del Libro y la Cultura, Rubén Duk, entre otras autoridades, el lanzamiento de la Feria Iberoamericana del Libro (FIL) Chaco 2025, que se realizará del 2 al 12 de octubre, en el Domo del Centenario de Resistencia.

El evento, en su edición anterior, convocó a más de 200.000 visitantes, y reunió a 11 librerías locales, 65.000 libros vendidos y más de 200 actividades culturales y literarias.

La presentación de la FIL 2025 contó con la participación de autores chaqueños que leyeron diferentes textos, entre los que se encontraban estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad.

Zdero agradeció a las instituciones, firmas comerciales y autores que confían hace 17 años en la FIL. «El principal objetivo es fomentar la lectura: que la lectura ayude a ser masa crítica, que nos acerque y nos una», subrayó.

La FIL es una plataforma para la exhibición y comercialización de libros, además de ofrecer un espacio de intercambio cultural con la comunidad, presentaciones de autores, actividades formativas para docentes y eventos artísticos y literarios.

«Estamos convencidos que la lectura es clave para recuperar la calidad educativa, la lectura es un faro de referencia para la educación, eventos como la FIL ponen a la provincia por el camino correcto, que es por donde queremos ir», aseguró.

Rubén Duk aseguró que, «la FIL es una gran fiesta que nos identifica como región y de la cual nos sentimos muy orgullosos». «La FIL no es de un gobierno, es de los lectores, a eso se debe el éxito de la feria año tras año», indicó. «El libro es un elemento de inclusión que ayuda a las personas a superarse», agregó.

PROGRAMA Y ACTIVIDADES

La FIL comenzará a las 8.30, con la visita de estudiantes de diferentes escuelas. Para aquellas que se encuentran alejadas del Domo del Centenario, el traslado se realizará a través de Lotería Chaqueña.

Luego, se realizarán talleres literarios y educativos. Desde las 16 a las 18, se ejecutará una agenda técnica y profesional que incluirá a las universidades.

Desde las 18 en adelante se realizarán espacios de poesía, historia, entre otros géneros.

Los visitantes también podrán visitar un gran patio gastronómico y disfrutar de distintos eventos artísticos.

