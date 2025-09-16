Ingresó a robar en una iglesia y terminó detenido

El delincuente fue detenido el lunes, cuando tenía los objetos robados en su poder. Además, causó destrozos en las instalaciones de la capilla.

En horas del mediodía del lunes, efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas de Quitilipi lograron capturar a un delincuente que robó elementos y causó destrozos en la capilla Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el barrio San Martín, de esa localidad.

El sujeto, de 30 años, fue interceptado en calles Los Andes y Mendoza. En su poder tenía un tacho de pintura látex de 10 litros, marca Tersuave Pival, color blanco, junto a dos reflectores (uno de 50 W marca Capobianco y otro de 30W marca Etheos), ambos de color negro y con cables de alimentación cortados.

Según detallaron, el ladrón forzó ventanas y puertas de la iglesia, causando destrozos para poder ingresar. El encargado logístico fue quien realizó la denuncia, reconociendo los elementos sustraídos, los cuales quedaron bajo custodia de la Guardia de Prevención de Quitilipi, para su posterior restitución.

Fuente:datachaco

Comentarios