«Compromiso con el equilibrio fiscal»: Zdero respaldó el Presupuesto 2026 de Milei

El gobernador de Chaco además resaltó los refuerzos en educación, salud y discapacidad.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, expresó su acompañamiento al presidente Javier Milei luego de la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional 2026, anunciado este lunes en cadena nacional.

En su discurso, el Presidente destacó que el nuevo presupuesto es «histórico» y que por primera vez se alcanzó el equilibrio fiscal, considerado la «piedra angular» de su plan de gobierno. También subrayó que el proyecto incluye el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas para recomponer la relación financiera entre Nación y provincias.

El plan prevé aumentos en áreas sensibles: un 17% en salud, un 8% en educación, un 5% en pensiones por discapacidad y un refuerzo de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales, además de un incremento real del 5% en jubilaciones.

Milei aseguró que «lo peor ya pasó» y agradeció a los argentinos por el «temple heroico» demostrado durante la etapa más dura de su gestión. También habló al sector privado, destacando que el superávit primario permitirá por primera vez que el Estado financie obras a través de empresas.

Tras el anuncio, Zdero se expresó en redes sociales y celebró los lineamientos del proyecto: «Consideramos esencial el compromiso irrestricto con el equilibrio fiscal, la vocación de combatir la pobreza y la lucha contra la inflación. Celebramos los refuerzos de partidas en educación, salud y discapacidad. Valoramos el gesto de reconocer el esfuerzo ciudadano en este proceso de cambio y confirmamos nuestro acompañamiento para encaminar a este país hacia el progreso para que quienes somos del interior profundo podamos ser parte de una Argentina que crezca con los argentinos incluidos».

El mandatario chaqueño destacó especialmente la importancia de que las políticas nacionales contemplen las necesidades del interior del país, al remarcar que el crecimiento debe darse «con los argentinos incluidos» y no concentrado solo en los grandes centros urbanos.

Comentarios