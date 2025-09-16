Cinco hombres con pedido de captura por robo y violencia de género fueron detenidos

16 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Las detenciones fueron en Resistencia y se enmarcaron en un Operartivo propio de la Policía de Chaco.

 

Mediante un operativo propio impulsado por la Policía de Chaco en Resistencia, con la participación de la totalidad de sus recursos humanos y materiales, se detuvo a cinco personas que tenían pedidos de captura vigentes en diferentes causas judiciales.

 

Los aprehendidos fueron identificados como C. G. O. (43), F. M. V. (44), Á. C. (54) y P. G. V. (35), todos con causas en contexto de violencia de género, lesiones leves, amenazas y desobediencia judicial, con intervención de distintas fiscalías especializadas.

 

Por otro lado, también fue detenido A. D. F. (18), acusado de un robo cometido en la madrugada de este mismo martes en el barrio 16 de septiembre. En este caso, la Fiscalía Penal N.º 6 incorporó material fílmico a la investigación.

 

